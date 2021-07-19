كيفية التعرف على مستويات السكر الخطيرة من خلال راحة اليد

فبسحب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، نقلا عن مختصين في العيادة الطبية البريطانية، فإن حالة "اليد القاسية" تنذر بمستويات خطيرة للسكر في الدم وعدم القدرة على التحكم بها.

ووفقا للأطباء، فإن هذه المتلازمة "اليد القاسية" عبارة عن اضطراب جلدي يتميز بمحدودية حركة مفاصل الأصابع واليدين.

وبحسب الأطباء، فإنه في البداية يحدث تصلب في الأصبع الصغير وبمرور الوقت يتنشر إلى اليد بأكملها، كما يمكن الشعور بأن طبقة الجلد أصبحت سميكة أو مغطاة بطبقة شمعية.

وأشار الأطباء لطريقة لتحديد الإصابة بهذه المتلازمة، وتتكون الطريقة من وضع راحتي اليدين بعضهما على بعض وفي حال لم تلمس الأصابع فإنه ينصح باستشارة الطبيب.