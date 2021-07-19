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    انتاج الشاي في سوتشي

    تقرير يعدد فوائد مذهلة للشاي السيلاني

    © Sputnik . Artur Lebedev
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    يصنع الخبراء الشاي السيلاني من أوراق نبات كاميليا سينينسيس، وهي أوراق رقيقة وطويلة غنية بمضادات الأكسدة، وتختلف أنواع الشاي وقيمته الغذائية والصحية حسب طريقة معالجة تلك الأوراق.

    ويحظى الشاي السيلاني بشعبية كبيرة على مستوى العالم نظرا لفوائده الصحية المذهلة التي يقدمها، ووفقا لما نشره موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي، فإن شرب 1-2 كوبا من الشاي يوميا يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز صحة وحيوية الجسم.

    شاي بالنعناع
    © Photo / Pixabay//Myriams-Fotos
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    يساعد الشاي السيلاني في زيادة عدد خلايا الدم البيضاء في الجسم، ويعمل على تعزيز جهاز المناعة للحفاظ على السلامة العامة، كما تعمل مركبات معينة موجودة في الشاي السيلاني الأخضر والأسود على تنشيط إنزيمات حرق الدهون للسماح بحرق الدهون بشكل أسرع وتحقيق نتائج أفضل لفقدان الوزن.

    وتقلل الخصائص المضادة لمرض السكري الموجودة في الشاي من خطر الإصابة بمرض السكري، وهو يحافظ أيضا على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، ويحسن من حساسية الأنسولين، وبالتالي، فهو رائع لمرضى السكري.

    ووجدت الدراسات أن الشاي السيلاني مفيد بشكل كبير في تعزيز إنتاجية الكولاجين الذي يعد اللبنة الأساسية لبروتين الجلد، كما يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد، وتقلل المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في الشاي السيلاني أيضا من تلف الكولاجين، ومن الإجهاد التأكسدي، وتسهم في إبطاء عملية شيخوخة الجلد، وبالتالي فإن شرب هذا الشاي يوميا يسهم بشكل ملحوظ في تحسين لون البشرة وملمسها وجمالها.

    وتظهر بعض الدراسات أيضا أن الشاي السيلاني يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيء في الجسم، كما يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب وخفض ضغط الدم، وتساعد في حماية الدماغ وتحسين وظائفه، بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا الشاي في تقليل التوتر وتحسين جودة النوم، وتقليل إجهاد العقل، كما يحسن من الوظائف المعرفية والإدراك.

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