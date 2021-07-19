محمد السعدني يعلق على شائعة وفاته... فيديو

علق رجل الأعمال، الفنان المصري، محمد السعدني، على الأنباء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأفادت بوفاته.

وطمأن السعدني، جمهوره، من خلال منشور له بحسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، مؤكدا أن ما تم تداولته بعض المواقع ما هي إلا شائعات.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed El Saadanyمحمد السعدني (@mohamedelsa3dany)

وأوضح محد السعدني، أنه فوجئ بعدد كبير من الاتصالات والرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء تواجده في مارينا بالساحل الشمالي، يحضر السحور استعدادا لصيام يوم وقفة عرفات.

وأشار السعدني، إلى تلقيه اتصالا هاتفيا، من والدته وأشقائه، يبكون بسبب انتشار هذه الأخبار، موجها اللوم لمن نشرها دون التأكد من صحتها.