نادين نجيم تشوق جمهورها وتكشف ملامح من شخصيتها في عمل جديد... صورة

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام" صورة منفردة من عملها الجديد "صالون زهرة"، كاشفة بعض ملامح شخصيتها في العمل المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

نشرت مجلة "زهرة الخليج" البوستر الذي ظهرت فيه نادين داخل صالون تجميل، مرتدية فستانا قصيرا مرسوم عليه زهور وتمسك في يدها مقصا ومشطا.

ونالت الصورة، التي أعادت إلى الأذهان فترة الثمانينيات، إعجاب المتابعين والفنانين على حد سواء، وعلقت نادين على الصورة، قائلة:

"أهلا وسهلا فيكم بصالون زهرة للنساء فقط.. أسعارنا مدروسة وعقلاتنا شغل أيدينا وروحنا برأس مناخيرنا"، ملمحةً بذلك إلى أنها شعبية وسريعة الغضب.

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وكشفت نادين نجيم الستار عن البوستر الرسمي لمسلسل "صالون زهرة"، الذي يجمعها بالفنان السوري معتصم النهار، وتبعها باقي فريق عمل المسلسل في نشر البوستر، منهم معتصم النهار والممثلة اللبنانية زينة مكي والممثلة السورية لين غرة، واتفقوا جميعا على التعليق المرفق بالبوستر، إذ كتبوا: "بيديكور، مينيكور، صبغة، قص شعر، قص لسانات بالياج رانساج كولورياج.. صالون ولا كل الصالونات.. ملاحظة: ممنوع دخول الرجال".

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حيث من المقرر أن يُسلِّط الضوء في جزء منه على انفجار مرفأ بيروت، والضرر الذي يلحق بصالون زهرة، الذي تعمل به نادين وزينة، والمسلسل بطولة نادين نسيب نجيم، ومعتصم النهار، وزينة مكي، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد.