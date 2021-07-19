في الثانية الأخيرة... نجاة رجل بأعجوبة من الدهس تحت القطار... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد عجوزا هنديا علق تحت عجلات قطار في مدينة مومباي، غير أنه نجا من الموت بأعجوبة وبمساعدة عمال السكك الحديدية.

ونشرت قناة "سنغباد براتيدين" على يوتيوب الفيديو الذي أظهر عددا من العمال الذين انتبهوا إلى الحادثة، وبدأوا بالصراخ لإيقاف القطار.

واستجاب سائق القطار لصراخ زملائه في الوقت المناسب وأوقف القطار باستخدام مكابح الطوارئ، ليقوم العمال بانتشال العجوز من تحت القطار.