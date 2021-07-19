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    تمارين رياضية

    7 تمارين رياضية شائعة لكنها محرمة بحسب الخبراء

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    كشف خبير متخصص في الرياضة البدنية عن 7 تمارين شائعة جدا لكن نصح بعدم القيام بها بسبب أخطارها المحتملة على جسم الإنسان أو بسبب وجود تمارين أخرى أكثر كفاءة وفاعلية.

    يمارس الكثيرون الرياضات بشكل مستقل من دون استشارة المختصين والخبراء في مجال التربية البدنية، حيث يحاول أغلب الناس الحصول على أجسام مثالية عبر ممارسة بعض التمارين الشائعة سواء في المنزل أو في الأندية الرياضية أو في الحدائق.

    وبحسب المقال المنشور في موقع "ياهو" تحت عنوان (7 تمارين لا يجب عليك القيام بها وفقًا لمدرب متخصص)، قدم خبير التغذية واللياقة الدكتور روجر آدامز، 7 تمارين تستغرق وقت الإنسان بلا جدى ويجب الابتعاد عنها بسبب أضرارها ومخاطرها المحتملة.

    تمرين "الجرش" أو "طحن المعدة"

    يعتبر هذا التمرين من التمارين "الذهبية" بالنسبة للبطن، لكن بحسب المقال فإنه من تمارين البطن القديمة المنتظمة والمضيّعة للوقت.

    ويقول آدامز: "قد يكون هذا التمرين سهلا بالنسبة لظهرك، لكن لا تدخل فيه عضلات البطن بشكل فعال، حيث من الممكن أن يسبب التمزق".

    واقترح الخبير تنفيذ تمرين البلانك (الاستلقاء ورفع الجسم بالاتكاء على الأكواع)، بحيث يستخدم الجسم العشرات من تمارين البطن في هذا التمرين البسيط.

    تمرين القرفصاء (آلة سميث)

    يعتمد هذا التمرين على رفع الأثقال بالاعتماد على الظهر أثناء القرفصاء، لكن يقول الخبير: "لا تسمح آلة سميث للجانب الأيمن والأيسر من البطن وجسم الإنسان بالعمل بشكل مستقل وتزيل الحاجة إلى التوازن أو إجراء تعديلات على الجسم أثناء القرفصاء".

    ويضيف الخبير: "هذا يقلل بشكل كبير من نسبة العضلات المستخدمة أثناء القرفصاء، واقترح الخبير بدلا من هذه الآلة القيام بأداء تمرين قرفصاء الوزن الحر أو القرفصاء مع الدنابل، "هذا التمرين يمكنك من التحكم بوضع جسمك ويسمح لك باستخدام كميات أكبر من العضلات لأداء الحركة".

    تمرين دنابل اليدين الجانبية

    يقول الخبير آدامز: "أرى هذا التمرين يوميا في صالات الألعاب الرياضية. يقف الناس حاملين الدمبل في أيديهم وينحنون جنبًا إلى جنب إلى ما لا نهاية. إذا كان هدفك هو وسط أكثر ثخانة، فهذا هو التمرين المناسب لك!".

    وبحسب الخبير، يؤدي هذا التمرين إلى زيادة سماكة عضلاتك المائلة (العضلات بين الأضلاع) الأمر الذي يقدم نتائج معاكسة (ليست الخصر النحيل). وتجعل محيط الخصر لديك يبدو أكبر.

    ويشير الخبير إلى أن هذه الحركة تضع ضغطًا على أسفل الظهر، لذلك بدلا من هذا التمرين، اقترح الخبير استخدام الكبل الدائري (الحلقة الدائرية حول الخصر) أو تمرين دوران الخصر أو تمرين القرص ، ويقول الخبير في هذا التمرين "يستخدم الجسم عضلات أكثر من تمرين الانحناءات الجانبية، ويضع ضغطًا أقل على أسفل الظهر، ويتطلب ثباتًا مستمرًا".

    بار هز الكتف جانبيا

    قد يبدو تمرين إمساك بار أو سيخ الأوزان على الكتف واللف جنبًا إلى جنب لتقليص خصرك بمثابة حركة جيدة، ولكن نظرًا لعدم وجود مقاومة، يقول آدامز إنك تحرق عددًا قليلاً من السعرات الحرارية وتؤدي إلى إجهاد أسفل ظهرك فقط. "نظرًا لأن الحركة تبدأ من كتفيك وصدرك، فمن الصعب إشراك عضلات البطن في العمل أثناء هذه الحركة".

    تمرين الصدر المستقيم (ضغط البار)

    يشير الخبير آدامز إلى أنه، نظرًا لأن سيخ البار يصطدم بصدرك قبل أن تصل عضلات الصدر إلى امتداد كامل، فإن الجسم لا يقوم بتجنيد الكثير من ألياف عضلات الصدر السفلية أثناء القيام بهذه الحركة.

    ونظرا لارتفاع الأوزان الكبير والثقل الكبير على العارضة ونطاق الحركة القصير جدًا فهي في الأساس "وصفة للإصابة" بحسب آدامز.

    وبحسب الخبير "بدلاً من استخدام سيخ الحديد، قم بإجراء نفس الحركة باستخدام الدنابل التي تسمح بتوسع العضلات لأبعد حد مع ضرورة تغيير زاوية الدنابل أثناء التمرين.

    تمرين الضغط على الساق

    بالرغم من مكانه هذا التمرين الكبيرة لدى الرياضيين، إلا أن هناك تمارين أفضل بكثير بحسب الخبير، حيث من الممكن أن يؤدي هذا التمرين إلى إصابة بالغة بسبب ضغط الوزن الكبير.

    ويقترح الخبير آدمز مسك دمبل واحد ثقيل وأداء تمرين القرفصاء. "هذا يجند العضلات بشكل كبير ويتطلب استقرار جسمك بالكامل خلال الحركة".

    تمرين مُباعد الورك  

    بالرغم من أن هذا التمرين مضمون بالكامل، لكن يمكن استبداله بتمرين آخر ينفذ بحركة واحدة ويقدم فوائد أشمل بكثير.

    ويقول آدامز: "قم بتمرين فخذيك وبقية الجزء جسمك السفلية في نفس الوقت باستخدام تمرين الاندفاع الجانبي مع مرجحة الدنابل".

    ويساعد الوزن الزائد الذي تحمله على كتفيك على إجبار ذراعيك وكتفيك وعضلاتك على العمل معا للحفاظ على الوزن ثابتًا، حيث يتحول هذا التمرين إلى تمرين شامل لكل الجسم.

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