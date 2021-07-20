تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يمكن أن يمنع مرضا خطيرا

يحدث الخرف بسبب تراجع نمو خلايا الدماغ، إذ اكتشف العلماء أن الصحة العقلية ترتبط ارتباطا وثيقا بنظافة الفم الجيدة، كما أن استخدام الخيط لتنظيف الأسنان بانتظام يمنع التدهور المعرفي.

ونشر موقع "هيلث شوتس" دراسة مفادها أن ضعف صحة الفم يمنع مضغ الطعام بشكل صحيح واستخراج جميع العناصر الغذائية، وبالتالي تضعف تغذية الجسم والدماغ، ما يؤدي إلى التدهور المعرفي، كما أن التهاب الفم مرتبط بالتهاب الدماغ والضعف الإدراكي.

ونصح العلماء بغسل الأسنان بالفرشاة مرتين في اليوم، بعد تناول الإفطار ثم بعد العشاء، للحفاظ على صحة الفم تحت السيطرة، كما أنه من المفيد الغرغرة خلال 15 دقيقة من تناول شيء ما، بالإضافة إلى أن تنظيف الأسنان يصبح إلزاميا عند تناول الحلويات.كما ينصح الخبراء بعدم استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات شديدة الصلابة، وتنظيف اللسان، واستخدم الخيط لأنه يمكن أن يساعد في إزالة كل جزيئات الطعام العالقة بين أسنانك والذي يعتبر كخطوة مهمة جدا لتنظيف الأسنان والحفاظ على صحتها.

وشرح العلماء الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها عند تنظيف الأسنان بالخيط، فبادئ ذي بدء، نقوم بقطع خيط طويل يبلغ حوالي 36.9 سم، نلف معظمها حول أحد أصابع يدنا الوسطى، ثم نلف الخيط المتبقي حول نفس إصبع اليد المقابلة، بحيث يمكن استخدام الخيط الإضافي عندما يتسخ الذي تستخدمه.

نمسك الخيط بإحكام بين الإبهام والإصبع، ثم نوجه الخيط برفق بين الأسنان باستخدام حركة فرك مع تجنب الاقتراب من اللثة ولمسها، نثني الخيط على شكل حرف "C" مقابل السن الواحدة، ونحركه برفق في الفراغ بين اللثة والسن.

نمسك الخيط بإحكام على السن، ونفرك جانب السن، مع تحريك الخيط بعيدا عن اللثة بحركات لأعلى ولأسفل، نكرر هذه الحركة مع كل الأسنان.

ينصح الأطباء والعلماء بمراقبة صحة الفم من أجل الحفاظ على صحة الأسنان وحمايتها من التسوس وأمراض الفم، ولحماية الدماغ من ضعف الإدراك والبعد عن المشاكل المعرفية مثل الخرف.