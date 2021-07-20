كشف تفاصيل سرقة فيلا فنان مصري وتسميم كلبي الحراسة

تلقى قسم شرطة البدرشين المصرية بلاغا يفيد بسرقة فيلا الفنان سيد رجب، ليتبين بعد التحقيقات أن السارق كان يعمل خفيرا في الفيلا منذ ستة أشهر.

وكشفت تحريات الشرطة أن الجاني دخل من شباك المطبخ بعد أن قام بتسميم كلبي الحراسة، وتم ضبطه عقب الكشف عن كاميرات المراقبة، حسب ما جاء في تقرير نشرته مجلة "لها".

وأفاد المتهم بأنه استغلّ غياب الفنان وأسرته عن الفيلا، وتسلّل عبر سورها الخارجي، ودسّ السم في الطعام لكلبَي الحراسة، وما إن تأكد من نفوقهما، حتى دخل الفيلا وسرق بعض محتوياتها، وفرّ هاربا.

وفي الرابع من يونيو/حزيران الماضي شهدت التحقيقات في واقعة سرقة الفنان المصري سيد رجب، تطورات جديدة حيث أمرت النيابة العامة المصرية، بجنوب الجيزة، غرب القاهرة، بتفريغ كاميرات المراقبة، التي رصدت دخول وخروج المتهم، بحسب موقع "مصراوي".

وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة، بعدما استمع رجال الشرطة إلى أقوال الفنان سيد رجب، الذي أكد أنه لم يكن موجودا وقت وقوع الحادثة.

وقال إنه كان خارج الفيلا لتصوير أحد أفلامه بينما كانت زوجته ونجله في الخارج أيضًا، مشيرا إلى أنه علم بالواقعة من خفير الفيلا الذي فوجئ بوفاة الكلبين واختفاء بعض المحتويات فاتصل هاتفيًا بمدير أعماله الذي أخبره بما حدث.

وأضاف سيد رجب أن الكلبين كانا من فصيلة "لابرادور ريتريفر" وتوليا حراسة الفيلا منذ عدة سنوات.