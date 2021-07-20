تقرير يكشف علامات تحدد مدى صحة القلب والأوعية المدوية

وأظهرت الدراسات أن أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، أكثر انتشارا بين سكان آسيا وجنوب آسيا مقارنة بسكان أوروبا، وذلك حسب تقرير نشره موقع "هيلث شوتس".

وذكر الأطباء بعض العلامات المهمة التي تشير إلى القلب السليم، حيث يتراوح معدل ضربات القلب المثالي بين 60-100 نبضة في الدقيقة، بينما يصل معدل ضربات قلب بعض الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام إلى 40 نبضة في الدقيقة، وهي علامة رائعة!

ويسجل ضغط الدم المثالي أقل من 120/80، حيث يقيس الرقم العلوي الضغط الشرياني، بينما يقيس الرقم السفلي ضغط عضلة القلب المرتخية، فأي رقم أعلى من 130/80 هو علامة على أن صحة القلب في خطر.

ويعتبر الكوليسترول مؤشرا مهما لصحة القلب، فمستويات الكوليسترول المرتفعة تسبب انسداد في الشرايين، الأمر الذي يحد من تدفق الدم ووصوله إلى أعضاء الجسم المختلفة، ويرفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

ويقول الأطباء إن الشعور بالتعب مع انقطاع النفس يثير القلق، فهو علامة على أن مستويات الطاقة ليست بحالة جيدة، وأن القلب لا يضخ كمية كافية من الأكسجين، كما تشكل صحة الفم عاملا مهما لصحة القلب، فمرض اللثة الناتج عن عدوى بكتيرية والتهاب ونزيف في اللثة قد يكون علامة على مرض القلب.