الجزيرة ينهي الجدل بشأن انتقال علي مبخوت للاتحاد السعودي ورسالة تذكره بحجازي

وجه الناقد الرياضي السعودي، عادل المرضي، رسالة إلى نجم منتخب الإمارات ونادي الجزيرة علي مبخوت طالبه فيها بضرورة الانضمام للاتحاد السعودي.

وقال المرضي في رسالته، "الاتحاد ينقصه رأس حربة ليصبح أقوى فريق في الدوري.. الأقوى دفاعيا وهجوميا.. ويحقق الدوري وستصبح أسطورة الجماهير ".

وذكر المرضي مبخوت بأن مدافع المنتخب المصري، أحمد حجازي فضل الاتحاد عن العودة للدوري الإنجليزي ".

وختم بقوله، "الاتحاد يحتاجك وأنت تحتاجه".

لعب علي مبخوت مع الجزيرة "فخر أبوظبي"، الموسم المنصرم 26 مباراة سجل فيها 25 هدفا وصنع 12 آخرين، كما يعد أكثر لاعبي الإمارات تسجيلا للأهداف الدولية بـ 76 هدفا، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مبخوت اقترب من الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة مقابل 50 مليون ريال، يحصل "فخر أبوظبي" على 25 منها واللاعب على 15 وعائلته على 10 ملايين ريال.

بيد أن مدير فريق نادي الجزيرة، حسن سهيل، أكد في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي، أن فخر أبو ظبي متمسك بـ علي مبخوت ولن يفرط فيه أبدا".

كابتن علي مبخوت ..

كل عام وانت بخير ..

الاتحاد ينقصه رأس حربه ليصبح اقوى فريق في الدوري ... الاقوى دفاعيا وهجوميا ..

ويحقق الدوري بآذن الله ..

وستصبح اسطورة الجماهير ..

وتذكر ان حجازي فضل الاتحاد عن العودة للدوري الانجليزي ..

الاتحاد يحتاجك وانت تحتاجه .. https://t.co/62sFI2kA6r — عادل المرضي (@ADEL_MARDI) July 20, 2021

علي مبخوت لعب منذ بداياته مع الجزيرة الإماراتي ليكمل 253 مباراة في صفوف فخر أبو ظبي سجل خلالها 177 هدفا وصنع 68 آخرين، وفقا لموقع ترانسفير ماركت.