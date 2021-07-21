مصر.. الزمالك يتخذ إجراء جديدا مع فرجاني ساسي

اتخذ نادي الزمالك المصري، اليوم الأربعاء، إجراء جديدا مع لاعب الفريق السابق نجم المنتخب التونسي فرجاني ساسي، والذي انتهى عقده بنهاية الموسم الكروي الحالي.

© AFP 2021 / Tarek ABDEL HAMID مصر.. نادي بيراميدز يحسم حقيقة التفاوض مع فرجاني ساسي ، مساء اليوم الأربعاء، بأن نادي الزمالك المصري أزال صورة لاعبه السابق، فرجاني ساسي، من على شعار الموقع الرسمي للفريق.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد ذكرت، الشهر الماضي، أن لاعب نادي الزمالك المصري، فرجاني ساسي، في طريقه إلى فريق الدحيل القطري لثلاث سنوات مقبلة.

وتواجد ساسي، خلال الشهر الماضي، مع منتخب تونس لكرة القدم في معسكره بالعاصمة تونس، مع الإشارة إلى أن عقده مع الزمالك انتهى بنهاية الموسم الجاري، لكنه كتب تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح خلالها أن فترته مع الزمالك كانت الأهم في حياته.

وكان عمرو الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أكد أن فريقه لم يتقدم بأي شكوى ضد لاعبه التونسي السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حتى الآن، موضحا أن النادي المصري قرر رفع ملف فرجاني ساسي للفيفا للاستفسار والفصل في مدى انتهاء تعاقد اللاعب بنهاية الموسم أم لا، وكذلك التأكيد على أن الموسم الكروي في مصر ينتهي في 26 أغسطس/آب المقبل أم لا.