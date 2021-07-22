آلاف قناديل البحر تغزو بحر آزوف... فيديو

شهدت سواحل بحر آزوف ظهور الآلاف من قناديل البحر التي وصل قطر بعضها إلى 40 سنتيمترا، الأمر الذي أزعج المصطافين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع مصورة لغزو الآلاف من هذه القناديل لسواحل البحر.

وفي مقابلة مع "سبوتنيك" قال الباحث في المركز العلمي الجنوبي من الأكاديمية الروسية، فلاديمير سايابين، بأن سبب هذا الغزو يرجع الى الظروف المواتية لنشاط وتكاثر هذه القناديل.

وتمثلت هذه الظروف بالطقس الحار وزيادة ملوحة المياه وربما لقلة المنافسين الأحياء.

وأضاف الباحث أن معظم هذه القناديل مصدرها البحر الأسود وعندما تتوفر لها الظروف المواتية تدخل إلى البحر.

ووفقا للباحث فإن أعداد هذه القناديل سوف تزداد عاما بعد عام، نظرا للظروف المواتية بالإضافة لإنخفاض معدل الأسماك في البحر وقلة المياه المتدفقة إلى البحر من نهري الدون وكوبان.

ونصح الباحث بالحذر من هذه القناديل بالإضافة لوضع حواجز على خط الشاطئ لمنع تقدمها.