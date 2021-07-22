حذف ميزات هامة من برنامج "ويندوز 11" الجديد

أشارت تقارير إلى أن التحديث الجديد من نظام تشغيل Microsoft فقد الكثير من الميزات التي اعتاد عليها مستخدموه.

فبحسب ما نقل موقع Windows Latest، فإنه من بين هذه الميزات هو استحالة استخدام شريط المهام في أي مكان باستثناء الجزء السفلي من الشاشة.

وفي Windows 11، لا يمكنك سحب ووضع اختصارات التطبيقات لتثبيتها على سطح المكتب.

بالإضافة إلى ذلك، فقد نظام التشغيل القدرة على نقل الملفات من خلال اختصار التطبيق، والذي يسمح في Windows 10 بفتح المادة المطلوبة بسرعة.

وحظي برنامج Windows 11، بعدم الرضى لدى الكثيرين من مستخدمي النظام، ولم يعجبوا بأداء عمله فيالإصدار الاولي، وأكدت Microsoft أن الميزات معطلة ، لكنها وعدت بالاستماع إلى المستخدمين.

هذا وتم تقديم Windows 11 في يونيو 2021 مع تغييرات ملحوظة في الواجهة. من المتوقع أن يبدأ توزيع نظام التشغيل الجديد في الخريف.