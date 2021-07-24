منة فضالي ترتدي الحجاب أمام الجمهور وتؤكد: لست ضده... فيديو

رحبت الفنانة المصرية، منة فضالي، بفكرة ارتداء الحجاب، مؤكدة أنها سترتديه يوما ما.

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية قالت فيها منة فضالي إنها تلتزم بأداء الفروض الخمسة من الصلوات، وتستيقظ لأداء صلاة الفجر يوميا.

وأضافت الممثلة المصرية تحب أن تصلي الفجر جدًا لأنها تستيقظ مبكرا بطبيعة الحال، كما أنها إذا نامت مبكرا تستيقظ لأداء الصلاة.

ورفضت فضالي قراءة آيات من القرآن على الهواء، قائلة: "ممكن أقرأ الآيات القرآنية بطريقتي وتكون غلط، وفي مشهد مثلته كان لازم أصلي بصوت عالٍ، لكن كنت خائفة إن كلمة من القرآن تطلع غلط وأنا كمان سريعة في القراءة".

وشددت فضالي على أنها ليست ضد الحجاب، مشيرة إلى أنها لو ارتدته لن تخلعه، كما ارتدت الفنانة الحجاب على الهواء، بعد أن طلب منها الإعلامي نزار الفارس أن ترتدي الحجاب للجمهور خلال اللقاء.

وكانت منة فضالي قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا، في يونيو/حزيران الماضي، بسبب آرائها الشخصية في مواطنيها الفنانين، محمد رمضان وياسمين صبري.

وعندما تم تخييرها في لقاء مع موقع فضائية "صدى البلد" المصرية بين تفضيلها العمل مع ياسمين صبري أو محمد رمضان، اختارت منة فضالي الأخير، باعتباره "أذكى فنان على الساحة الفنية حاليا"، بحسب رأيها.

وأشارت منة فضالي إلى أن محمد رمضان ممثل من العيار الثقيل، واجتهد في تطوير نفسه كممثل، وصعد من الصفر، والعمل معه ممتع.

كما أوضحت منة فضالي أن ما يعجبها في محمد رمضان هو أنه لا يبالي بالانتقادات و"لا يسمع لأحد"، بحسب تعبيرها، معربة عن اندهشها من الهجوم على الشخص الناجح.

ونفت فضالي عن محمد رمضان صفة الغرور بحكم تعاملها معه، واعتبرت أن تصرفاته تعكس ثقة في نفسه.

وعند سؤالها عن رأيها في أداء ياسمين صبري كممثلة، كان رد منة فضالي هو "لا تعليق"، واكتفت بالرد بأنها "حلوة وبنوتة زي القمر".