إليسا تهاجم جبران باسيل بعد تقرير عن انزعاجه من صوت المولدات

وفي تغريدة لها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشرت إليسا مقطع فيديو لمواطن لبناني يتحدث عن انزعاج جبران باسيل من أصوات المولدات الكهربائية في منطقة اللقلوق.

وعلقت الفنانة اللبنانية على مقطع الفيديو، بقولها: "يعني جبران باسيل وبعدو الطوفان، ارزاق المزارعين والشعب المعتر اهم من راحتك معاليك، عم نموت لنأمن مازوت وهو مزعوج من صوت الموتورات ،كتير هيك كتير يا الله".

يعني جبران باسيل وبعدو الطوفان ، ارزاق المزارعين والشعب المعتر اهم من راحتك معاليك، عم نموت لنأمن مازوت وهو مزعوج من صوت الموتورات ،كتير هيك كتير يا الله #وقح

مريض سلطة pic.twitter.com/itP3YR8f1h — Elissa (@elissakh) July 23, 2021

وأتبعت إليسا تعليقها بـ"هاشتاغ": "وقح" و"مريض سلطة".

يشار إلى أن الأزمات المعيشية في لبنان تتصاعد حدتها، خاصة مع وجود انهيار اقتصادي متسارع، وعدم قدرة مصرف لبنان على الاستمرار بالدعم، فيما يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالارتفاع.

كذلك تتواصل أزمة شح المحروقات في البلاد، على الرغم من رفع سعر المحروقات بعد السماح بتمويل استيراد المحروقات، فيما يعمد أصحاب المولدات الكهربائية على التقنين القاسي في جميع المناطق بسبب نفاد مادة المازوت لديهم.