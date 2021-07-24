سيرين عبد النور تطبخ على "ضوء الشمع" وتشتكي...فيديو

أعلنت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، عن سخطها من حالة الكهرباء المتردية في لبنان، التي تنقطع لفترات طويلة.

ونشرت الممثلة اللبنانية مقطعا مصورا على صفحتها الخاصة على "تويتر"، وهي تحضر وجبة عشاء لعائلتها على ضوء الشمع.

وتقول ساخرة من واقع الكهرباء: "كثير حلو الرومانس بأن يتعشى على الشمع لكن بأن يطبخ على الشمع".

الله لا يوفقكن من نص قلبي عم بدعي عليكن هيدا غير انو برمت الصيدليات كلها بلبنان تلاقي ابر Antibiotic لابني ويا ريت لقيت!! وغير الخوف والتوتر يللي عايشينو يومياً وانتو ما بتعرفو غير تستنكرو وتحطو الحق على الثاني يا ويلكن من الله #لبنان_ينهار #لبنان_الى_العتمة #سيرين_عبدالنور pic.twitter.com/GFUNkVTScp — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) July 23, 2021

يذكر بأن وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر أنهى، صباح اليوم السبت، إجراءات الاتفاق على استيراد مليون طن من مادة الفيول من العراق، وذلك لحل أزمة الكهرباء المتفاقمة في لبنان.

ومن المفترض أن تصل الكمية التي تم التعاقد عليها إلى لبنان خلال الأسابيع المقبلة، لتسهم في حل أزمة الكهرباء في البلاد.