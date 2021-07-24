مصر... كشف حقيقة احتراف حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي

وجاء في تقرير لموقع النادي الأهلي الرسمي، مساء اليوم السبت، على لسان الحديدي أن نادي الأهلي لن يقف في طريق الشناوي، خاصة بعدما حققه من نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة، ومساهمته الواضحة في بطولات الأهلي القارية والمحلية.

وأوضح الحديدي أن محمد الشناوي يحرس مرمى المنتخب الأوليمبي المصري في أوليمبياد طوكيو 2020، حاليا، وهو ما يفقده ناديه، خاصة مع انضمامه للخماسي الأهلاوي، صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر.

وجاءت تصريحات حازم الحديدي خلال برنامج "بي أون تايم"، والذي يذاع على قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.

ويشار إلى أن النادي الأهلي المصري يستعد لمواجهة فريق الإنتاج الحربي، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري العام المصري.

ويذكر أن مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المصري السابق، قد صرح، الأسبوع الماضي، بأنه علم بوجود عرض مغرٍ جدا للحارس محمد الشناوي من أحد الأندية السعودية.

وأضاف عبد الغني أن اتصالا هاتفيا تلقاه الشناوي من مسؤول النادي السعودي، وأنه في حال الموافقة سيتم التقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي، متابعا أن النادي السعودي عرض على الشناوي 3 أضعاف المبلغ الذي يتقاضاه في الأهلي.