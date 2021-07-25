أطعمة تحتوي على نسبة سكر مخفية تسبب أمراضا خطيرة

وتحتوي الكثير من الأطعمة المعبأة والمعالجة على نسب عالية من السكر المخفي، مما يعرّض الجسم لكثير من أضرار الإفراط بتناول السكر، مثل السمنة وأمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان والاكتئاب، وذلك حسب مقال نشره موقع "هيلث شوتس".

وذكر الخبراء أنه يخطئ من يظن أن تناول رقائق الفطور صباحا، مثل رقائق الذرة والموزلي، خيارا صحيا خاليا من السكر، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر المخفي، كما أنها ترفع من نسبة السكر في الدم وخاصة عند استهلاكها بشكل يومي.

ويُمزج الزبادي قليل الدسم مع السكر لتعزيز النكهة، ويُصدم المرء لمعرفة أن كوبا واحدا من الزبادي قليل الدسم بوزن 245 غراما يحتوي على 45 غراما من السكر، أي مقدار 11 ملعقة صغيرة، كما أثبتت الدراسات أن الكاتشب يحتوي على مستوى عالي من السكر، وأكدت أيضا أن تناول الكثير من صلصة الطماطم على مدى فترة زمنية طويلة جدا يمكن أن يؤثر على صحة الأوعية الدموية.

و يعتبر الحليب مشروبا مغذيا مليئا بالعناصر الغذائية المفيدة، ويمكن أن يؤدي استخدام الكاكاو والسكر إلى جعل الحليب مشروبا سكريا، كما يعتبر عصير الفاكهة غير صحي بسبب احتوائه على كميات كبيرة من السكر.

وتحتوي صلصة الباربكيو على السكر، بالإضافة إلى نسبة عالية من السعرات الحرارية مما يؤثر على القلب بشكل كبير جدا، كما يمكن أن يكون الغرانولا مصدرا مهما للسكريات، لذلك من المهم استبدالها بمنتجات تحتوي على مكونات كاملة مثل: الزبيب والبذور والمكسرات الغنية بالألياف والبروتين.

يخدع طعم الخبز غير الحلو الناس، فهو مليء بالسكر، حيث أن 100 غرام من الخبز الأبيض تحتوي على حوالي خمسة جرامات من السكر، كما أن الخبز البني المعالج يحتوي على نفس الكمية من السكر مثل الخبز الأبيض .

وتخفي جرعات القهوة المنكهة السكر ببراعة، حيث تحتوي على ما يصل إلى 45 غراما من السكر لكل كوب، كما يتم خلط ألواح البروتين المتوفرة في السوق مع السكر المضاف لجعلها أفضل مذاقا.