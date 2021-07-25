عارضة أزياء إيرانية تثير موجة من التعليقات في دولة عربية بصورة مع "الثور المجنح"

شاركت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري صورة لها على حسابها الخاص على "تويتر"، التقطتها في متحف اللوفر في فرنسا وأرفقتها بتعليق يعبر عن حبها لبلدها إيران.

وأثارت هذه الصورة والتعليق غضب الكثير من العراقيين، حيث أن جابري التقطت هذه الصورة مع تمثال "الثور المجنح"، أبرز رموز العراق التاريخية، والذي نسبته جابري لإيران، حين علقت تحت الصورة بالإنجليزية "أحبك إيران"، وفقا لموقع "الفن".

وأجبرت التعليقات الغاضبة والانتقادات اللاذعة، العارضة الإيرانية، على حذف الصورة، واستبدالها بأخرى للثور المجنح نفسه، ولكنها مرفقة بتوضيح، حيث قالت: "إن أحد أهدافي عندما أنشر هو مشاركة ما أختبره عندما أسافر، لأنني ممتنة لما رأيت في هذا العالم الجميل".

وتابعت موضحة: "الثور المجنح الضخم كان في قصر الملك سرجون الثاني، الواقع شمالي (ما يعرف) اليوم بالعراق"، "لكنني كتبت إيران، لأنه (..) ذكرني ببرسيبوليس".

This is the winged Assyrian Iraqi statue. 😎 pic.twitter.com/fjMR1JZ7kn — Salih alisihak (@8c7094fb56294ab) July 23, 2021

​وكانت إحدى المغردات قد خاطبت جابري على "تويتر"، قائلة: "عزيزتي مهلاغا جابري، هذه ليست إيران الخاصة بكِ. هذا عراقنا"، وأضافت: "أفترض أنك كنت سيئة جدا بدراسة التاريخ! تحتاجين بالطبع دروسا في التاريخ! تاريخنا ينتمي لنا فقط".

وقالت مغردة أخرى إن "الثور المجنح هو 100 بالمئة رمز لبلاد ما بين النهرين، ومعترف به دوليا كإرث عراقي قديم، لذلك لا تحاولي سرقة شيء لا يعود لكِ"، وأضافت موضحة لجابري: "إنها ق وليست ن"، في إشارة إلى الحرف الأخير الذي يميز ما بين كلمتي "العراق" و"إيران"، باللغة الإنجليزية.

ورد أحدهم على جابري، مؤكدا أن "هذا تمثال عراقي آشوري".