ممثل يخسر إقامته في الكويت بسبب فيديو "خادش"

تسبب مقطع الفيديو الذي نشره الممثل الباكستاني فرحان العلي على حسابه على موقع "سناب تشات"، بترحيله واستبعاده عن الكويت بسبب وصفه بالمقطع الخادش للحياء.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا بترحيل واستبعاد الممثل الباكستاني العلي عن الكويت، على الرغم من حكم سابق لمحكمة التمييز بالامتناع عن النطق بعقاب العلي وإلغاء الحكم بسجنه لعامين بسبب الفيديو المذكور.

ونقل موقع "خبرني" عن مصدر أمني مطلع أن قرار الإبعاد سيكون نافذا بالرغم من حكم محكمة التمييز، قائلا إن إدارة سجن الإبعاد ستحدد موعد ترحيله إلى موطنه خلال 48 ساعة.

وكانت محكمة الجنايات، في سبتمبر/أيلول 2020، قد قضت بحبس العلي لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه بألف دينار أي ما يعادل 3300 دولار أمريكي، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.