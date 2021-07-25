اكتشاف كالديرا "عين سورون" عملاقة في المحيط الهندي... صور وفيديو

نشرت مجلة علمية مقالا مفصلا عن اكتشاف جديد يقع في أعماق المحيط الهندي بجانب إحدى الجزر الواقعة بين بحر العرب وقارة أستراليا

وشاركت مجلة "sciencealert" المتخصصة مقالا بدأ بعنوان (اكتشاف "عين سورون" القديمة) تحدثت فيه عن اكتشاف شكل غريب في قاع المحيط الهندي يصنف جغرافيا تحت اسم جبال كالديرا.

وأكدت المجلة أن الجبل المكتشف يشبه إلى حد كبير "عين سورون" الأسطورية المستمدة من ثلاثية أفلام "سيد الخواتم" الخيالية الشهيرة.

وبيّن المقال أن الجبل المكتشف والذي يشبه شكله شكل العين الهائلة ما هو إلا بركان قديم جدا يقع تحت سطح المحيط الهادئ.

ولوحظت الفوهة البركانية بالتدريج بواسطة السونار المتعدد الحزم على عمق 3100 متر (10170 قدمًا) ويقع جنوب شرق جزيرة الكريسماس بنحو 280 كيلومترًا (174 ميلاً)، وهي جزيرة تقع بين بحر العرب وقارة أستراليا في المحيط الهندي.

واكتشفت الفوهة البرهانية التي شكلت جبل هائل في أعماق المحيط عن طريق سفينة أبحاث المحيطات (RV Investigator) التابعة لهيئة البحوث الأسترالية (CSIRO).

The Ancient 'Eye of Sauron' Has Been Discovered, And It's an Undersea Volcano https://t.co/nMkZWFfQl9 pic.twitter.com/3Giy5fUT3u — JamesS (@greenleukocyte) July 22, 2021

وظهر هذا البركان غير المعروف وغير المكتشف على شاشات السونار على شكل منخفض بيضاوي عملاق يسمى "كالديرا"، يبلغ طوله 6.2 كيلومتر وعرض 4.8 كيلومتر. محاط بحافة جبلية ارتفاعها 300 متر (تشبه جفون عين سورون)، ويظهر في مركزها قمة مخروطية الشكل بارتفاع 300 متر.

ونوهت المجلة إلى أن ظاهرة "كالديرا" الجغرافية تتشكل عند انهيار البراكين، حيت تنتقل الصهارة الموجودة في قاعدة البركان باتجاه الأعلى تاركة غرفًا فارغة في الأسفل.

وعند انهيار القشرة الصلبة الرقيقة الموجودة على سطح هذه الغرف تتشكل حفر كبيرة بين مركز خروج الصهارة وبين محيط الجبل الواسع، ومع استمرار خروج الصهارة يتشكل خرطوم جبلي في المركز ينتج في النهاية هذا الشكل الذي يشبه العين العملاقة في بعض الأحيان، مثل عين كالديرا الشهيرة الموجودة في كراكاتوا بإندونيسيا، والتي انفجرت في عام 1883، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ولم يتبق سوى أجزاء صغيرة من حافة الجبل مرئية فوق الأمواج.

وتعتبر كالديرا أو البحيرات البركانية ‏ إحدى الظواهر الجيومورفولوجية المصاحبة للبراكين، وأصل التسمية يعود إلى كلمة إسبانية معناها الدست أو الوعاء الكبير، وهي تستخدم للتعبير عن الفوهات البركانية الضخمة التي تبدو في شكل أحواض واسعة في قمم البراكين.

The Ancient 'Eye of Sauron' Has Been Discovered, And It's an Undersea Volcano | https://t.co/9H9PKmtzR9#Nature pic.twitter.com/4NoaQPusiK — Science Spies (@Science_Spies) July 22, 2021

وأشارت البعثة العلمية إلى أنها رصدت الكثير من مظاهر الحياة البحرية في المخروط البركاني القديم كنجوم البحر والإسفنج والشعاب المرجانية وغيرها من الحيوانات والكائنات البحرية المتنوعة.