دراسة تكشف تأثيرا خطيرا لتناول اللحوم الحمراء العادية والمصنعة

ربطت دراسة حديثة لجامعة أوكسفورد تناول اللحوم الحمراء والمعالجة بأمراض القلب، حيث تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفيات والإعاقات في جميع أنحاء العالم.

ويزيد نمط الحياة والعمر والتاريخ العائلي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بينما يحافظ النظام الغذائي الصحي على صحة القلب، وذلك حسب مانشره موقع "أونلي ماي هيلث".

ورأى الباحثون، في قسم نوفيلد للصحة السكانية في جامعة أوكسفورد، أن أمراض القلب تحدث عندما تترسب جزيئات الكوليسترول الدهنية على جدران الشرايين التي تعمل على إمداد القلب بالدم، وتتسبب بانسدادها، ما يشكل إمكانية لأن تزيد التركيزات العالية من الدهون المشبعة (في اللحوم الحمراء) والملح (في اللحوم المصنعة) من أمراض القلب وانسداد الشرايين.

واُختتمت الدراسة، التي ضمت مليون ونصف المليون شخص واستمرت لمدة 30 عاما، بفحوصات غذائية كاملة ومراجعات منهجية ضخمة مع أدلة مناسبة على أنه:

1- يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 18% لكل 50 غراما من اللحوم المصنعة والمتناولة يوميا (لحم الخنزير المقدد، ولحم الخنزير، والنقانق).

2- تزيد كل 50 غراما من اللحوم الحمراء غير المصنعة (لحم البقر والضأن ولحم الخنزير) والمتناولة يوميا من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 9%.

3- لم يتم العثور على صلة بين الدواجن (الدجاج والديك الرومي) وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقالت أنيكا نوبل، اختصاصية في علم الأوبئة الغذائية في قسم صحة السكان بجامعة أكسفورد: "يبدو أن اللحوم المصنعة سيئة جدا بالنسبة لأمراض القلب التاجية". وأضافت: "هذا يتماشى مع ما تم اكتشافه فيما يتعلق بسرطان الأمعاء، حيث ثبت أن اللحوم المصنعة مرتبطة بزيادة أكبر في المخاطر من اللحوم الحمراء".

ركزت الدراسة، أيضا، على اللحوم الخالية من الدهون، مثل لحوم الدواجن التي لا تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء، أو مستويات عالية من الصوديوم كما هو موجود في اللحوم المصنعة، وأثبتت، كما أثبتت العديد من الدراسات، أن الأنظمة الغذائية النباتية هي من أفضل الأنظمة التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.