مروان خوري يكشف موعد زواجه ويوضح: "سهرة الجمعة كانت على شرف خطيبتي"

كشف الفنان اللبناني مروان خوري عبر حسابه الخاص على "تويتر" أنه حدد شهر سبتمبر موعدا نهائيا لدخول القفص الذهبي، كما أكد أن الاحتفال الذي جرى ليلة الجمعة كان على شرف خطيبته.

وكتب خوري عبر حسابه على "تويتر" قائلا:

"أودّ أن أوضح للمحبين وللصحافة الكريمة أنني لم أتزوج رسميا بعد، وأن سهرة البارحة أقامها لنا أصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي وأن الزواج سيكون خلال شهر سبتمبر إن شاء الله ولكم مني كل الحب والشكر".

اودّ ان اوضح للمحبين وللصحافة الكريمة انني لم اتزوج رسمياً بعد وان سهرة البارحة اقامها لنا اصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي وان الزواج سيكون خلال شهر ايلول انشاءالله ولكم مني كل الحب والشكر 😊🙏 — Marwan Khoury (@iMarwanKhoury) July 24, 2021

​وأعرب مروان خوري في مقابلة تلفزيونية سابقة عن سعادته باتخاذه قرار الزواج، وإن حفل زفافه سيكون خاصا، حيث سيقتصر فقط على الأهل والأصدقاء، وأكد أنه يعيش علاقة حب مع خطيبته منذ أكثر من 3 سنوات، وبالرغم من أنها من غير دين ولكن الحب عابر للأديان.

وكان خوري قد تحدث عن الزواج والحب في حياته، في حوار سابق له مع مجلة "زهرة الخليج"، قال فيه: "لا يغيب الحب عنّي.. لكن إذا كانت الرومانسية هي الالتزام والزواج، فأعتقد أنه سيكون هناك تناقض! أنا لست ضد فكرة الزواج ولكن ليس دائماً الحب الرومانسي هو الذي يؤدي إلى الزواج.. وفي النهاية، الزواج شركة تجمع الحب والتفاهم والمصلحة المشتركة.. لكن الحب بالمطلق هو المتحرر من أي قيد، وهذا هو الحب الأسمى. والزواج ضرورة لا بد منه".