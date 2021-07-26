موقع: فنان مصري يخفي ملامح ابنته يوم ميلادها بشكل طريف

شارك الفنان المصري أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، صورا من الاحتفال الذي أقامه بمناسبة عيد ميلاد ابنته.

وظهرت في الصور الأجواء العائلية البسيطة والدافئة التي أحاطت بالاحتفال، والتي تمنى فيها الفنان أحمد لابنته عيد ميلاد سعيد، حيث علق على الصور قائلا: " كل سنة وأنتي طيبة حبيبتي".

و اعتبرت مجلة "لها" أن عدم ظهور وجه ابنة الفنان المصري كان متعمداـ حيث لم تظهر ملامح الصغيرة بالصور، وظهرت وهي تضع يديها على وجهها بينما كانت تقف أمام قالب الحلوى، بالإضافة إلى أن الفنان أحمد حسني نشر صورة وهو يغمر ابنته من دون أن يُظهر وجهها، ليصر بذلك على إخفاء وجهها، وفقا للموقع.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ahmed Salah Hosny (@ahmedsalahhosny)

وشارك أحمد صلاح حسني بمسلسلين في السباق الرمضاني الماضي 2021، هما: "هجمة مرتدة"، و"كوفيد25".