كاميرات ترصد مشهدا نادرا لنمر الثلج في هذه الدولة... فيديو

وثق فيديو التقطته كاميرات حديقة "كاتون-كاراغاي" في كازاخستان أول إشارة لوجود نمر الثلج في براري شرق كازاخستان منذ عام 2017.

وأظهر الفيديو نمر ثلج ذكر، يبلغ عامين من العمر، يجوب بين ثلوج براري كازاخستان، وذلك حسب موقع "سي إن إن عربي".

يعتبر نمر الثلج من أكثر قطط الكوكب مراوغة، ويعيش عادة في تضاريس جبلية عالية وقاسية في آسيا الوسطى، وعبر الباحثون عن سرورهم بهذا الاكتشاف، حيث أنهم لم يروا أي أثر للحيوان عندما حاولوا تعقبه في 2019، وعلقوا على الفيديو بقولهم: "إن هذه أخبار رائعة".