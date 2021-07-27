مصر.. بيراميدز يحسم قراره بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، عن موقف نادي بيراميدز بشأن رحيل نجمه، لاعب المنتخب المصري لكرة القدم، رمضان صبحي، إلى صفوف نادي الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الموقع الإلكتروني الرياضي الكابتن ، مساء اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات مكثفة أديرت بين ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين، بهدف إبرام صفقة تبادلية بين الناديين، تقضي بانتقال رمضان صبحي إلى صفوف القلعة البيضاء، وذلك على سبيل الإعارة.

وأفاد الموقع الإلكتروني بأن صبحي لا يمتلك أي عرض رسمي، في الوقت الحالي، سوى عرض الزمالك.

ويذكر أن رمضان صبحي نجم المنتخب المصري لكرة القدم يشارك، حاليا، مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020. مع الإشارة إلى أن صبحي انضم إلى صفوف نادي بيراميدز، مطلع الموسم الجاري، قادما من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أوضحت السبت الماضي، أن نادي الزمالك المصري يرغب التعاقد مع صبحي، وتحقيق صفقة كروية ضخمة، تعد بمثابة "صفقة القرن"، نظر للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها رمضان، خاصة مع تألقه في الفترة الأخيرة مع ناديه "بيراميدز" المصري.

ولفت مصدر بنادي الزمالك إلى أن فريقه المصري لا يواجه أزمة مالية بشأن التعاقد مع رمضان صبحى، مشيرا إلى وجود عائق وحيد أمام إتمام تلك الصفقة، ممثلة في تلقي نجم المنتخب المصري عرضا أوروبيا.

وأكد المصدر أن اللجنة التنفيذية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بقيادة الكابتن حسين لبيب، ترغب في حسم صفقتين سوبر لدعم الفريق في الموسم الجديد، على رأسهما رمضان صبحي، فضلا عن التجديد لأشرف بن شرقي، نجم الفريق المغربي.