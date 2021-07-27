كيف يفيد الشاي الأخضر بزيادة الجمال وتألق الجسم

لاحظ الكثيرون جمال بشرة التايلانديين، وكيف تبدو متألقة، وأغلبنا يطمح إلى أن يكون صاحب بشرة خالية من حب الشباب، لينة، ناعمة، ونضرة.

وكما ذكر موقع "أونلي ماي هيلث"، توجد الكثير من الأعشاب الطبيعية التي تحوي على فوائد تتعلق بجمال البشرة، والتي تساعدنا في الحصول على مظهر خالٍ من العيوب مع عناية لطيفة، مثل استخدام الشاي الأخضر. وعدد الموقع عددا من فوائد الشاي الأخضر.

© AFP 2021 / Mustafa Ozera هل شرب الكحول بجرعات صغيرة مفيد لأمراض القلب؟

يشتهر الشاي الأخضر بالمساعدة في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى فوائده الطبية، مثل الوقاية من السرطان، ويساعد في علاج مرض السكري وأمراض أخرى. ويعتبر الشاي الأخضر عنصر مهم جداً، يمكنه أن يفعل المعجزات لبشرتنا، وإضافة الشاي الأخضر إلى نظام العناية بالبشرة مهماً لما يحتويه من فوائد جمالية.

يحارب حب الشباب

أثبتت الدراسات أن الشاي الأخضر مفيد في علاج حب الشباب والبشرة الدهنية.

خصائص مكافحة الشيخوخة

توجد العديد من الفوائد الصحية الخاصة بشرب الشاي الأخضر، والمليئة بمضادات الأكسدة التي تأتي مع الكثير من الخصائص المضادة للشيخوخة. من خلال مكافحة الترهل والبقع الداكنة والتجاعيد وغيرها من علامات تقدم السن، لأن الشاي الأخضر يساهم بتالق البشرة.

يساعد على تقليل التهيج والاحمرار

يشتهر الشاي الأخضر بخصائصه المضادة للالتهابات، ويتكون من نسبة عالية من مادة البوليفينول التي يمكن أن تساعد في تقليل الحكة والاحمرار والتورم في الجلد. وليس فقط حكة الجلد لأن الدراسات أثبتت أن الشاي الأخضر مفيد في تهدئة حروق الشمس والجروح الطفيفة.