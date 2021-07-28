كيف تعالج حروق الشمس بـ4 طرق؟

تسبب حروق الشمس آلاما صعبة، تمتد إلى ما يقرب من الأسبوع، وقد تكون تلك الحروق خطيرة في بعض الأحيان.

أفاد تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، بأنه يجب اتباع بعض الطرق المهمة، لعلاج حروق الشمس في أسرع وقت.

علاج حروق الشمس

وذكر التقرير، أن حروق الشمس تسبب ألما قصير المدى، واحمرارا في الجلد، ويمكن علاج تلك الأعراض بسهولة، لكن المشكلة تكون في الحالات التي حدث لها تلف في الجلد.

وحذر التقرير من التسرع في تقشير الحروق بعد فترة قصيرة من الإصابة، مشيرا إلى 4 طرق بسيطة لعلاج تلك الحروق، وهي:

1. الترطيب

يحب تبريد الجلد بسرعة عند التعرض لحروق الشمس، ويمكن عمل ذلك الترطيب عن طريق الحمام البارد.

2. علاج الالتهاب

يمكن علاج الالتهاب الناتج عن حروق الشمس، عن طريق تناول الأدوية المضادة للالتهاب.

3. الكريمات المرطبة

تساهم الكريمات المرطبة في علاج حروق الشمس بسرعة كبيرة، والتي يمكن استخدامها لبضعة أيام، حيث تهدئ من الاحمرار الموجود في الجلد وكذلك تساعد في التغلب على التورم الناتج عن الحروق.

4. شرب السوائل

يساعد تناول السوائل بعد الإصابة بحروق الشمس، في ترطيب الجسم، كما تسحب السوائل الحرارة الناتجة عن تلك الحروق.

أضرار حروق الشمس:

بالإضافة إلى الإصابة بتلف الجلد، وألم يستمر لفترات قصيرة من الوقت، إلا أن حروق الشمس قد تسبب مضاعفات خطيرة.

تسبب حروق الشمس شيخوخة الجلد وتزيد من فرص الإصابة بها، الأمر الذي يساهم في الإصابة بسرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد.