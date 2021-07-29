منافسات التجديف.. روسيا تحصد فضية القارب الزوجي دون دفة للسيدات

فازت إيطاليا بذهبية القارب الزوجي الخفيف للسيدات، في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو اليوم الخميس.

وحصلت فرنسا على الميدالية الفضية بينما نالت هولندا الميدالية البرونزية.

فيما انتزعت أيرلندا ذهبية القارب الزوجي الخفيف بمجدافين للرجال.

وحصلت ألمانيا على الميدالية الفضية بينما نالت إيطاليا الميدالية البرونزية.

وفازت نيوزيلندا بذهبية القارب الزوجي دون دفة للسيدات. وحصلت اللجنة الأولمبية الروسية على الميدالية الفضية، بينما نالت كندا الميدالية البرونزية.

وأيضا فازت كرواتيا بذهبية القارب الثنائي للرجال في منافسات التجديف.

واحتلت رومانيا المركز الثاني لتحصل على الميدالية الفضية، بينما نالت الدنمرك الميدالية البرونزية.