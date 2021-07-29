تطورات جديدة في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

كشف مصدر مقرب من أسرة الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، عن تطورات حالتها الصحية.

ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" عن المصدر، قوله إن حالتها الصحية استقرت، ومن المقرر أن تغادر المستشفى قريبا.

وأضاف المصدر أن الأطباء أقروا بخروج ياسمين عبد العزيز من المستشفى، وأنها سوف تستكمل العلاج في منزلها.

وأشار المصدر إلى أن الزيارة لا تزال ممنوعة عن الفنانة المصرية، لأنها في فترة نقاهة، وحتى بعد خروجها لن يسمح الأطباء بزيارتها في المنزل، من أجل الحفاظ على صحتها.

وتعاني الفنانة ياسمين عبد العزيز من أزمة صحية منذ نحو 10 أيام، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

وتدخل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأصدر توجيها، بشأن ياسمين عبد العزيز، وقال شقيقها الفنان وائل عبد العزيز في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "نشكر سياده رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي والد لكل المصريين علي إرسال فريق طبي متكامل لمتابعه الحالة والإشراف علي أطباء إجراء العمليه آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا".

كما أكد وائل عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، يوم السبت الماضي، أن ياسمين عبد العزيز حالتها مستقرة إلى حد ما بفضل رعاية الأطباء ودعاء الجمهور، لكنها ما زالت تشعر بالتعب. وأضاف أنها ستخرج من المستشفى خلال أسبوع أو 10 أيام.