القبض على عامل "دليفري" في السعودية يلوث وجبة قبل تسليمها لصاحبها... فيديو

ألقت الشرطة السعودية القبض على مقيم يعمل في توصيل الطلبات، قام بالبصق وتلويث وجبة غذائية قبل أن يسلمها لصاحبها، بعدما رصدته إحدى كاميرات المراقبة وانتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل في المملكة.

وعن الواقعة، قالت الشرطة السعودية في بيان، إنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام عامل في تطبيقات التوصيل بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها".

شرطة منطقة الرياض : القبض على مقيم يعمل في تطبيقات التوصيل قام بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها pic.twitter.com/61TrEgW3ED — الأمن العام (@security_gov) July 29, 2021

وأضافت: "لقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة في شرطة منطقة الرياض من تحديد هويته والقبض عليه".

شرطة منطقة #الرياض تقبض على عامل من الجنسية الباكستانية يعمل في تطبيقات التوصيل، حيث قام بتلويث وجبة غذائية قبل تسليمها، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة. pic.twitter.com/yI4QWXGD8R — طرق الرياض (@Ruh_Rd) July 30, 2021

وأوضحت أن "المقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة".

ولم تقدم الشرطة تفاصيل إضافية عن الحادثة.