عطل ضخم يصيب "سناب شات"

تعرض تطبيق "سناب شات" لعطل ضخم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وواجه عدد كبير من المستخدمين مشاكل فنية عند استخدام التطبيق، الأمر الذي أثار موجة كبيرة من الجدل، بحسب موقع "ذا فيرج".

We're aware of an issue preventing some Snapchatters from logging in. Hang tight, we are looking into it and working on a fix! — Snapchat Support (@snapchatsupport) July 29, 2021

وشهد موقع "داونديتيكتور" الذي يراقب التطبيقات والمشاكل المتعلقة بها، إبلاغ أكثر من 125 ألف مستخدم لـ"سناب شات"، بوجود مشكلة في استخدام وتسجيل الدخول إلى التطبيق.

وأكد بعض المستخدمين أنهم يعانون من تعطل التطبيق عند محاولة فتحه، فيما أبلغ آخرون من عدم إمكانية تسجيل الدخول.

ومن جانبها أعلنت شركة "سناب شات"، عبر حسابها الرسمي الخاص بالدعم في موقع "تويتر"، أنها على علم بوجود مشكلة تمنع العديد من مستخدمي التطبيق من تسجيل الدخول واستخدام التطبيق.

وقالت الشركة إنها تعمل على فحص المشكلة وإصلاحها، موضحة: "نحن على علم بمشكلة تمنع بعض مستخدمي Snapchat من تسجيل الدخول، انتظر قليلا، نحن نبحث في الأمر ونعمل على إصلاحه!"

يشار إلى أنها المرة الثانية التي يتعطل فيها التطبيق، خلال ما يقرب من شهر، حيث تعطل "سناب شات" في يونيو/ حزيران الماضي، وتحديدا عطل أصاب تطبيق "أي أو إس سناب شات" عند الإطلاق، ونجحت الشركة في إصلاحه وقتها.