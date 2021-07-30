"فيفو" تحتل المرتبة الأولى بين الهواتف الذكية في الصين

احتلت شركة Vivo المرتبة الأولى في قائمة الشركات الرائدة في السوق الصيني، وعلى مدى ثلاثة أشهر، باعت الشركة 18.6 مليون وحدة، بحصة سوقية وصلت لـ23.8%.
وحلّ في المركز الثاني شركة Oppo، حيث تم بيع 16.5 مليون وحدة، بحصة وصلت لـ21.1% من السوق.وحلت شركة Xiaomi ،في المرتبة الثالثة، وباعت 13.4 مليون هاتف ذكي في الربع الأخير واستحوذت على 17.2% من السوق.
بينما احتلت شركة Apple المرتبة الرابعة، حيث تم بيع 8.6 مليون جهاز iPhone في الصين، وهذا يعادل نسبة 10.9%. وحلت علامة Honor التجارية في المرتبة الخامسة، وتمكنت من بيع 6.9 مليون جهاز، ووصلت حصتها من السوق الى 8.9%.
وتجدر الإشارة إلى أن من بين المشاركين الخمسة الرئيسيين في السوق، أظهرت شركة Xiaomi أكبر نمو، ونمت 47.0 % على أساس سنوي. وأصبحت علامة Honor التجارية هي المطور الوحيد في المراكز الخمسة الأولى بتطور سلبي وصل لـ -46%.
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