فنانة روسية تهنئ أرنولد شوارزنيغر بعيد ميلاده بطريقة مبتكرة

وشاركت سكوفارت عملها الفني في صفحتها على إنستغرام، الذي يتمثل بلوحة للممثل الأمريكي مصنوعة من المعدات الرياضية على سطح أحد المباني.

View this post on Instagram A post shared by Евгения Сковарт художник (@evgenia_skovart)

وكتبت الفنانة في حسابها على إنستغرام: "أرنولد شوارزنيغر، عيد ميلاد سعيد! أتمنى للرجل الحديدي صحة حديدية! أنا فنانة وأراك بهذه الطريقة! أنت تملك كل شيء، إلا لوحة غير تقليدية كهذه".

ووفقا لسكوفارت، فإن اللوحة التي يبلغ طولها 7 أمتار وعرضها 4.5 متر، صنعت من الدمبل والكرات والعلب المخصصة للرياضيين وحبال القفز والأحزمة وغيرها من المعدات الرياضية.

وطرحت الفنانة لوحتها بعنوان "بورتريه أوف ذا تيرميناتور" للبيع، وقالت إنها ستخصص معظم عائداتها للجمعيات الخيرية الروسية لمساعدة المصابين بمرض ألزهايمر.

وكتبت على شبكة التواصل الاجتماعي: "تساعد عائلة شوارزنيغر الأشخاص الذين يعانون من مثل هذا المرض. قررت أيضًا المشاركة في هذا العمل الخيري ".