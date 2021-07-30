لاعب كرة يد مصري يحقق رقما قياسيا في أولمبياد طوكيو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الجمعة، أن لاعب المنتخب المصري يحيى الدرع حقق رقما قياسيا في منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

ونقل موقع "يلا كورا" عن الاتحاد الدولي لكرة اليد، قوله بأن الدرع سجل هدفا صاروخيا بلغت سرعته 117 كم/ الساعة، وجاء هذا الهدف في الشوط الثاني من المباراة، ليكون بذلك أسرع هدف في البطولة المقامة حاليا في طوكيو.

وأشار الاتحاد الدولي في تقريره، أن هدف يحيي الدرع كسر الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم بيدور سيلفا لاعب منتخب البرازيل وكان الرقم المسجل باسمه هو 109 كم/ الساعة.

يذكر أن اللاعب المصري يحيي الدرع نجح في تسجيل أمام السويد 3 أهداف من إجمالي 7 تصويبات على المرمى بلغت نسبته 43%.

وتغلب منتخب مصر لكرة اليد على نظيره السويدي، اليوم الجمعة، ليحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط خلف الدنمارك صاحبة الصدارة برصيد 8 نقاط.