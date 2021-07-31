وكالة: عراقي يرتكب مجزرة عائلية بسبب خلاف على نخلة

وجاء في موقع "سكاي نيوز" أن خلافا نشب بين عدد من الأشقاء أثناء تقاسم أرض، حين أراد واحد منهم نخلة غير مثمرة، ولكن بقية الأشقاء اعترضوا على ذلك.

ونقلت الجريدة عن مصدر عراقي تأكيده أن: "أحد الأشقاء جلب سلاحه الناري، وبدأ بإطلاق النار عشوائيا، حيث قتل اثنين من أشقائه بالإضافة إلى ابن أخيه، فيما توفيت امرأة لاحقا متأثرة بإصابتها".

وأكمل المصدر الذي لم يفصح عن اسمه: "وصلت قوة أمنية، وتمكنت من اعتقال الجاني، واقتياده إلى مركز الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، وكما أُصيب أربعة أشخاص جراء إطلاق النار العشوائي ونقلوا إلى المشفى.

وأصدرت قيادة شرطة بابل بيانا قالت فيه، إنها ألقت القبض على القاتل بعد أقل من ساعة واحدة على ارتكابه الجريمة، وجرى ضبط السلاح المستخدم في الجريمة في أحد البساتين القريبة، حيث أخفاه القاتل هناك، ليتم تحويله إلى التحقيق تمهيدا لعرضه على الجزاء القضائي.