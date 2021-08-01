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    الصلع

    تقرير يكشف علاجات وأغذية ذهبية تساعد في حل مشكلة الصلع

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    يُعرف الصلع بالاسم الطبي "الثعلبة الأندروجينية" وهو ترقق الشعر في منطقة الرأس ويعد مشكلة نمطية لكل من الرجال والنساء، لكنه أكثر شيوعا عند الرجال.

    وذكر موقع "أونلي ماي هيلث" عددا من المواد الطبيعية المفيدة في علاج الصلع والتخفيف من آثاره النفسية، منها:

    فطور صباحي
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    الثوم
    يحتوي الثوم على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في محاربة العديد من المشاكل الصحية، وذلك عن طريق أخذ بضع فصوص من الثوم واستخراج ثلاث ملاعق كبيرة من العصير منه، ثم وضعه على فروة الرأس وشطفه خلال 20-25 دقيقة، كما يمكن مزج البصل وعصير الثوم معا لمزيد من الفعالية في إصلاح نمط الصلع. 

    البصلة

    يعتبر ماء البصل علاجا طبيعيا ممتازا لإصلاح الصلع النمطي، وإعادة نمو الشعر. 

    الزيوت الأساسية
    يساعد تدليك فروة الرأس في تنظيم تدفق الدم وبالتالي إصلاح نمط الصلع، ويمكن أن تكون جودة الزيوت العطرية ميزة إضافية في مثل هذه الحالات، مثل زيت الزنجبيل وزيت جوز الهند.

    الشاي الأخضر
    يساعد الشاي الأخضر في نمو الشعر بشكل أفضل وهو علاج منزلي شائع للصلع النمطي، ويكفي تحضيره في الماء وتطبيقه على فروة الرأس لمدة ساعة على الأقل قبل غسل الشعرك. 

    تجنب التدخين

    يؤدي التدخين إلى تلف الشعر لأنه قد يزعج الدورة الدموية، ويمكن أن يكون ضارا بنمو الشعر وصحته، لا يعد الإقلاع عن التدخين مفيدا لنمو الشعر فحسب، بل يمنع العديد من الحالات الصحية الأخرى التي تهدد الحياة. 

    الحد من التوتر
    أثبتت الدراسات أن الإجهاد المفرط هو أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الحالات الصحية، وأن الكثير من الأشخاص يعانون من مشاكل تساقط الشعر بسبب تعرضهم للكثير من التوتر، وبالتالي، يجب ممارسة التأمل أو الرياضة أو الانغماس في هوايات وأنشطة أخرى لتقليل التوتر والتعامل مع الصلع النمطي. 

    النظام الغذائي الغني بالبروتين

    يحتاج الجسم إلى نظام غذائي غني بالبروتين لينمو شعر جديد، ويمكن تضمين أطعمة مثل البيض واللحوم والحليب والزبادي إلى النظام الغذائي اليومي.

    البيض

    يساعد غنى البيض بالبروتين في الحفاظ على الشعر الكثيف والطويل، ويستخدم عن طريق تدليك فروة الرأس بقناع البيض ثم شطفه.

    أوراق الحناء

    تستخدم بودرة الحناء لتلوين الشعر ولكنها مفيدة أيضا لإعادة نمو وصحة الشعر، كما أنها تعد بلسم طبيعي للشعر يساعد في تقويته.

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