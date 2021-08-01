فوائد كبيرة لقهوة جبال التبت بسبب إضافة عنصر شائع عربيا

تشتهر الشعوب بعاداتها وتقاليدها الفريدة والغريبة أحيانا، لكنها تشترك تقريبا بمشروب القهوة كعادة صباحية شبه جماعية، لكن سكان جبال التبت المرتفعة أضافوا إليها عنصرا غذائيا غريبا، جعلها مفيدة بحسب بعض المصادر.

يعتبر الكثيرون أن تناول القهوة يمد الجسم بالنشاط والحيوية، لذلك يتناول الكثيرون هذه القهوة صباحا، لكن قهوة التبت يمكن أن تقدم مجموعة فوائد فريدة جدا للإنسان.

ويمكن أن تقدم قهوة التبت الكثير من العناصر الفريدة لجسم الإنسان، لذلك نصح بعض خبراء التغذية باتباع هذه طريقة سكان التبت لتحضير القهوة.

ويقوم سكان التبت بإضافة السمن المحضر منزليا، وهو عنصر غذائي شائع جدا في البلاد العربية، على القهوة وعلى بعض المشروبات أيضا مثل الشاي، لجعلها أكثر فائدة للإنسان ولمده بالكثير من الطاقة والسعرات الحرارية وتحسن من أداء الأعضاء الداخلية، بحسب موقع "eater".

وتسكب القهوة الساخنة في الناجين بعض وضع القليل من السمن بداخلها، ما يجعلها تتمتع بطعم فريد يعشقه البعض ويستصعبه البعض الآخر.

وبحسب موقع "riafan"، فإن قهوة التبت المحضرة بهذه الطريقة مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان.

وتشير المصادر إلى أنه أثناء تحضير الزبدة من الحليب، تبقى فيها نسبة صغيرة من اللاكتوز والكازين، الأمر الذي يمنحها هذه الخصائص.

بالإضافة إلى ذلك، تقلل هذه القهوة من الحموضة في المعدة وتحسن وظيفة الأمعاء، كما تحتوي أيضا على الكثير من الدهون الصحية التي تعزز التمثيل الغذائي الصحي وتحسن أداء الجهاز القلبي الوعائي.