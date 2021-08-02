قرار ناري من الأهلي ردا على بيان الزمالك

أصدرت إدارة النادي الأهلي المصري، قرارا للرد على بيان غريمه الزمالك المصري، يوم الأحد.

وجاء قرار الأهلي بمنع العاملين بالقناة من إصدار أي تصريحات أو الحديث عن أندية منافسة أو اتحادات سواء الدفاع عن النادي أو الرد على أي هجوم.

وأكد البيان أن ذلك لنبذ التعصب ودرء الاحتقان بين صفوف الشعب المصري الذي يتسم بالنسيج الواحد المتكامل وإعلاء مصلحة الوطن على أي أهواء أو انتماءات.

وشدد قرار الأهلي على أن من يخالف هذا القرار سوف يتعرض إلى الجزاءات التي تصل إلى حد الفصل من العمل داخل القناة.

وفي سياق متصل، دعا رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب الخطيب شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وبريزنتيشن لايف للاجتماع في الثانية بعد ظهر الأربعاء، لمناقشة بعض الملفات الخاصة وأسلوب عمل وإدارة قناة الأهلي.

إسلام الشاطر: في قرار اداري تم اتخاذه اليوم من مجلس إدارة الأهلي بالتنسيق مع إدارة قناة الأهلي، بوضع نقطة نظام، لعدم الرد على أي مهاترات بتحصل، لإن الأهلي عنده إيمان وثقة بكل القنوات الشرعية اللي هترجع حقوق الأهلي.#البيت_الكبير — Al Ahly TV 🏆 قناة ملوك أفريقيا (@AlAhlyTV) August 1, 2021

يأتي ذلك بعد بيان رسمي، الأحد، من نادي الزمالك أكد فيه مواصلة الدفاع عن حقوق أبناء النادي، ورفضه الانزلاق للغة الصغار، معتبرا أن البعض غره حسن الخلق. مشيرا إلى أنه سيتقدم بشكاوى إلى النائب العام والمجلس الأعلى للإعلام واتحاد الكرة ضد عدد من العاملين في قناة الأهلي ومدير الكرة بالفريق الأول.