شجار عنيف بين شقيقتين مغربيتين ورجل أمن في محطة قطار... فيديو

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق شجارا عنيفا بين شقيقتين مغربيتين ورجل أمن عند مدخل محطة القطار في مدينة المحمدية المجاورة للدار البيضاء.

واشتبكت الشقيقتان مع الشرطي عند طلبه منهما ارتداء الكمامة قبل دخولهما إلى محطة قطار. وفقا لـ"إرم نيوز".

من جانبها قالت الشرطة أن "التحريات المنجزة التي تعالجها حاليًا مصالح الشرطة في المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، تشير إلى معلومات مطابقة لما تداوله المدونون حول أسباب الواقعة".

وأوضحت أن "المعطيات الخاصة بالبحث، تشير إلى أن الشرطي ضبط الفتاتين البالغتين من العمر 20 و17 سنة، من أجل خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتداء الكمامة، لكنهما أبديتا مقاومة عنيفة، وعرضتا خلالها الشرطي للأفعال الإجرامية التي وثقها المقطع المتداول".

وأضافت: "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها البالغة سن الرشد في الحبس على ذمة التحقيق، فيما تم إخضاع شقيقتها القاصر للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية".

وأكدت أن "ما قام به الشرطي يدخل في إطار اختصاصاته التي تخوله مراقبة احترام الإجراءات الصحية، ومن بينها إجبارية وضع الكمامة الطبية، خاصة مع فرض المغرب لحالة الطوارئ الصحية لمواجهة وباء كوفيد19، والتي قررت الحكومة تمديد سريانها حتى 10 أيلول/ سبتمبر المقبل".

وأعلن المغرب أمس الأحد، تسجيل 48 حالة وفاة و6189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4078 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.