تسجيل
12:06 GMT03 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إسفنج بحري بداخله نوع من عناكب البحر

    اكتشاف أقدم حيوان على وجه الأرض في منطقة نائية لم يصلها البشر... صور

    © Photo / pixabay/giusti596
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 80
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1049733441_0:188:1920:1268_1200x675_80_0_0_046d9144388a78976a7df78559fbd788.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/society/202108021049733505-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A3%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1-/

    سجل العلماء اكتشافا جديدا يسلط الضوء على إحدى الحقب الزمنية الغامضة من كوكب الأرض، حيث ظهرت الحياة لأول مرة في عالمنا الأزرق الصغير

    تشير أغلب الدراسات العلمية إلى أن كوكب الأرض شهد منعطفا غير من وجهه وطبيعته إلى الأبد قبل حوالي 541 مليون عام، وهي حقبة يطلق عليها العلماء "عصر الكامبري".

    شخصية هرقل الأسطورة كما يجسهدا البعض في الرسوم الفلكية
    © Photo / pixabay/Darkmoon_Art
    "هرقل الجبار" أسطورة بلاد الرافدين يغير وضعيتيه في السماء ويمسك "هراوته"... صور وفيديو
    وأدى التحول الكبير في عصر الكامبري إلى ظهور جميع المجموعات الرئيسية من الحيوانات تقريبًا. واستمر هذا العصر حوالي 25 مليون عام (تقول دراسات أخرى 55 مليون عام) وأدى إلى تباعد وتنوع مظاهر وأشكال الحياة التي نعرفها.

    وقبل هذه الحقبة كانت الحياة على كوكب الأرض تنحصر بمجموعة بسيطة وصغيرة جدا، حيث عاشت مخلوقات وحيدة الخلية أو من كائنات مجهرية متعددة الخلايا، بحسب توقعات العلماء.

    وبحسب البحث الجديد المنشور في مجلة "nature" العلمية، وجد العلماء بعض الأدلة على وجود حياة حيوانية قبل العصر الكامبري. على وجه الخصوص، أكد العلماء أن بعض الإسفنج (حيوانات مائية غير المتحركة) قد ظهر قبل هذا العصر.

    وفقًا للدراسة الجديدة التي نشرت تحت عنوان (يمكن أن تكون الحفرية الشبيهة بالإسفنج هي أقدم حيوان معروف على وجه الأرض)، ظهر الإسفنج الأول قبل 350 مليون عام من العصر الكامبري، أو ربما قبل 890 مليون عام، أي أنه أقدم منه بكثير.

    وقالت مؤلفة الدراسة إليزابيث تورنر: "إذا كنت على حق، فقد ظهرت الحيوانات قبل وقت طويل من ظهور أحافير الحيوانات التقليدية، هذا يعني أن هناك تاريخًا عميقًا للحيوانات التي لم يتم الحفاظ عليها بشكل جيد في الأحافير".

    واكتشفت تورنر في منطقة نائية جدا لا يمكن الوصول إليها إلا بطائرة هليكوبتر شمالي غرب كندا، حيوانات تشبه بعض أنواع الإسفنج الحديث المعروف باسم "keratose demosponges".

    و قام الباحثون بتأريخ طبقة الصخور التي تم العثور فيها على حفريات الإسفنج هذه، وهي أداة تحليل قوية تترك مجالًا صغيرًا جدا للخطأ حول عمر الحفريات، ويبدو الإسفنج واضحا جدا في الأحافير المكتشفة.

    انظر أيضا:

    6 أطعمة وعادات شائعة تجعلك هرما وأكبر من عمرك بكثير
    "هرقل الجبار" أسطورة بلاد الرافدين يغير وضعيتيه في السماء ويمسك "هراوته"... صور وفيديو
    فيتامين نقصانه يسبب السمنة وتراكم الدهون ويصنف رقم 1 لتحصين المناعة
    طريقة تحول القهوة لمشروب حارق للدهون ومسطح للبطن
    ذعر بعد ظهور تماسيح النيل بسبب سد "النهضة"... الخرطوم تؤكد والري المصرية توضح
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تمثال الرمز، من عمل الفنان المعماري نديم كرم، الذي شيد في موقع انفجار مرفأ بيروت، 30 يوليو 2021
    "الرمز"... في ذكرى ضحايا مرفأ بيروت
    أمريكا تفشل مرتين في اختبار صاروخ قادر على الوصول إلى موسكو
    أمريكا تفشل مرتين في اختبار صاروخ "قادر على الوصول إلى موسكو"
    مقارنة بين ميغ-35 الروسية وداسو رافال الفرنسية
    مقارنة بين "ميغ-35" الروسية و"داسو رافال" الفرنسية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك