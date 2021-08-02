اكتشاف أقدم حيوان على وجه الأرض في منطقة نائية لم يصلها البشر... صور

سجل العلماء اكتشافا جديدا يسلط الضوء على إحدى الحقب الزمنية الغامضة من كوكب الأرض، حيث ظهرت الحياة لأول مرة في عالمنا الأزرق الصغير

تشير أغلب الدراسات العلمية إلى أن كوكب الأرض شهد منعطفا غير من وجهه وطبيعته إلى الأبد قبل حوالي 541 مليون عام، وهي حقبة يطلق عليها العلماء "عصر الكامبري".

وأدى التحول الكبير في عصر الكامبري إلى ظهور جميع المجموعات الرئيسية من الحيوانات تقريبًا. واستمر هذا العصر حوالي 25 مليون عام (تقول دراسات أخرى 55 مليون عام) وأدى إلى تباعد وتنوع مظاهر وأشكال الحياة التي نعرفها.

وقبل هذه الحقبة كانت الحياة على كوكب الأرض تنحصر بمجموعة بسيطة وصغيرة جدا، حيث عاشت مخلوقات وحيدة الخلية أو من كائنات مجهرية متعددة الخلايا، بحسب توقعات العلماء.

وبحسب البحث الجديد المنشور في مجلة "nature" العلمية، وجد العلماء بعض الأدلة على وجود حياة حيوانية قبل العصر الكامبري. على وجه الخصوص، أكد العلماء أن بعض الإسفنج (حيوانات مائية غير المتحركة) قد ظهر قبل هذا العصر.

وفقًا للدراسة الجديدة التي نشرت تحت عنوان (يمكن أن تكون الحفرية الشبيهة بالإسفنج هي أقدم حيوان معروف على وجه الأرض)، ظهر الإسفنج الأول قبل 350 مليون عام من العصر الكامبري، أو ربما قبل 890 مليون عام، أي أنه أقدم منه بكثير.

Обнаружен потенциальный след самого древнего многоклеточного



Издание Nature поделилось результатами исследования палеонтолога Элизабет Тернер (Elizabeth Turner), которая обнаружила в Канаде возможный отпечаток древнейшего многоклеточного. https://t.co/x43eP2ZzFf pic.twitter.com/3gRKOkOwK1 — Бессонная редакция (@ferraru) July 29, 2021

وقالت مؤلفة الدراسة إليزابيث تورنر: "إذا كنت على حق، فقد ظهرت الحيوانات قبل وقت طويل من ظهور أحافير الحيوانات التقليدية، هذا يعني أن هناك تاريخًا عميقًا للحيوانات التي لم يتم الحفاظ عليها بشكل جيد في الأحافير".

Canadian scientist Elizabeth Turner may have found the earliest sign of animal life on Earth after she discovered a sponge fossil dating back 890 million years https://t.co/ORrxTN5LTh pic.twitter.com/leftiVs0x3 — TRT World (@trtworld) July 29, 2021

واكتشفت تورنر في منطقة نائية جدا لا يمكن الوصول إليها إلا بطائرة هليكوبتر شمالي غرب كندا، حيوانات تشبه بعض أنواع الإسفنج الحديث المعروف باسم "keratose demosponges".

ABC news has a detailed account of the Elizabeth Turner @Nature paper that has just appeared, suggesting that sponges, and hence animals, might be much older than the fossil record had indicated. (All still a 'maybe.') With comments from @jolfrocks.https://t.co/NR0iJD5JBb pic.twitter.com/2Y8LdS8XWm — Peter Godfrey-Smith (@pgodfreysmith) July 29, 2021

و قام الباحثون بتأريخ طبقة الصخور التي تم العثور فيها على حفريات الإسفنج هذه، وهي أداة تحليل قوية تترك مجالًا صغيرًا جدا للخطأ حول عمر الحفريات، ويبدو الإسفنج واضحا جدا في الأحافير المكتشفة.