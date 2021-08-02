بطل أولمبي مشغول بحياكة الصوف خلال أشد منافسات أولمبياد طوكيو... صور وفيديو

تسبب بطل الغوص البريطاني، توم دالي، بضجة كبيرة بين مشاهدي ومتابعي أحداث أولمبياد طوكيو 2020، خلال مشاهدته نهائي الوثب 3 أمتار سيدات، صباح أمس الأحد، عندما رصدته عدسات المصورين والمتفرجين على حد سواء وهو يقوم بحياكة الصوف.

وغزت صور اللاعب البالغ من العمر 30 عاما وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي هندام "Team GB" الخاص به، مع قناع (ماسك) للوقاية من كورونا، لكنه كان منشغلا بحياكة الصوف، حيث حاك قطعة أرجوانية في مركز طوكيو للألعاب المائية.

© REUTERS / STEFAN WERMUTH السباح البريطاني توم ديلي يطرز خلال أولمبياد طوكيو 2020، اليابان 2 أغسطس 2021

الجدير بالذكر أن البطل البريطاني الذي يعتبر "أيقونة بلاده وكنزا وطنيا"، بحسب "بي بي سي" حاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية في الغوص.

© REUTERS / ANTONIO BRONIC السباح البريطاني توم ديلي يطرز خلال أولمبياد طوكيو 2020، اليابان 2 أغسطس 2021

وقالت معلقة "بي بي سي" كاثرين داونز، عند بث المشاهد الحية للمباراة، "يظهر هناك (بين الجمهور) توم دالي - لقد أخرج إبر الحياكة.. ما الذي تعتقدون أنه يصنعه هناك؟ أتساءل لمن يصنع هذا الشيء الأرجواني؟"

ويبدو من مظهر الحياكة التي نفذها اللاعب على أنها قبعة لم تنته بعد، وتوقعت المصادر أنه ربما يحيكها لابنه الصغير، ولم يعلق اللاعب حتى اللحظة على الحادثة.