بحارة ينفذون حوتا ظل عالقا لساعات في ساحل صخري

حررت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة، حوت أوركا علق على الشاطئ الصخري في جزيرة "برنس أوف ويلز" التابعة لولاية ألاسكا.

واكتشف بحارة مركب تدعى "ستيد فاست" الحوت العالق ليقوموا بمراقبته وحمايته والحفاظ على رطوبته، حتى وصول عمال الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، حسب ما ذكره موقع "سي إن إن عربي".

وجنح الحوت بعد وقوع زلزال بقوة 8.2 على مقياس ريختر قبالة ساحل ألاسكا، ولكن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي نفت أن يكون الزلزال سببا في جنوح الحوت، لتعود الإدارة لتشير إلى نجاح الحوت في العوم والعودة إلى محيطه الطبيعي مع ارتفاع المد، كما أكدت على وجود حيتان أخرى بالمنطقة.

وتمكنت مجموعة كندية تعمل في مجال الحفاظ على البيئة من تحديد نوعية الحوت، لتؤكد على أنه حوت قاتل من نوعية "بيج" ويبلغ من العمر 13 عاما، ويعرف باسم "ت 146 د" .

وظهر على موقع "تيك توك" فيديو يُظهر مجموعة من الأشخاص يعملون باستخدام خرطوم ومضخة للحفاظ على رطوبة الحوت، بحيث استعاد الحوت حيويته ونشاطه بعد 6 ساعات من جنوحه.