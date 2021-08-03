أحلام مبابي بالانتقال لريال مدريد تربك خطط رونالدو بشأن باريس سان جيرمان

دخلت فترة الانتقالات الصيفية شهرها الأخير بالنسبة للدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، مما يعني أن أكبر الأندية تتطلع إلى إثارة المنافسة في السوق قبل بدء الموسم الجديد.

أفادت تقارير بأن وقت كريستيانو رونالدو في الدوري الإيطالي قاربت على الانتهاء، فاللاعب البالغ من العمر 36 عاما يريد مغادرة يوفنتوس قبل نهاية فترة الانتقالات.

وبحسب شبكة "إسبن" يريد رونالدو أن تكتمل الخطوة في أقرب وقت ممكن، وقد تطلع بالفعل إلى وجهتين محتملتين.

تتوقف كلا الوجهتين بالنسبة لكريستيانو رونالدو على مستقبل كيليان مبابي، ففي حالة انتقال جوهرة باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، فإن نجم يوفنتوس واثق من انتقاله إلى باريس.

لكن إذا بقي اللاعب الدولي الفرنسي في باريس، فإن رونالدو يرغب في الانضمام إلى المدرب السابق كارلو أنشيلوتي في العاصمة الإسبانية مع ريال مدريد.

ونجح يوفنتوس في ضم كريستيانو رونالدو من ريال مدريد في صيف 2018 نظير 100 مليون يورو، وجمع النادي الإيطالي 54 مليون يورو من بيع قميص اللاعب في أول 24 ساعة من الصفقة.