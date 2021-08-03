بيومي فؤاد يتعرض لوعكة صحية تفقده الوعي

تعرض الفنان المصري، بيومي فؤاد، لوعكة صحية شديدة استمرت عدة أيام خلال تواجده بدولة الإمارات.

وأكد بيومي فؤاد، يوم الاثنين، أن الأزمة الصحية التي مر بها أفقدته الوعي لمدة يومين.

وأشار الفنان المصري في منشور عبر صفحته بموقع "إنستغرام"، إلى أن الفحوصات أكدت أنه غير مصاب بفيروس كورونا المستجد.

View this post on Instagram A post shared by Bayoumi Fouad (@bfouadofficial)

وقدم بيومي فؤاد الشكر لوزارتي الداخلية والصحة في الإمارات على ما وصفه بالحب والاهتمام من جهتهم دون معرفة هويته، ولكن تعاملوا معه على أنه ضيف عندهم.