"سوني" تطرح إعلان فيلم "فينوم" 2021

طرحت شركة "سوني" للأفلام، أمس الاثنين، الإعلان الرسمي لفيلم الأكشن والخيال العلمي "فينوم"، من تأليف توم هاردي وكيلي مارسيل وإخراج آندي سيركيس.

وبحسب موقع "ذا هوليوود ويبورتر" الأمريكي، من المقررعرض الجزء الثاني من فيلم "فينوم: فليكن هناك مذبحة" في 24 سبتمبر/أيلول المقبل.

الجدير بالذكر أن "فينوم" واحد من أكثر شخصيات عالم (مارفل) غموضًا وتعقيدا، كما أنه العدو اللدود للرجل العنكبوت، حيث كان شخصًا عاديًا تمامًا، إلى أن تعرض لاستحواذ كائن فضائي منحه قدرات خارقة وغير مسبوقة؛ ومنذ هذه اللحظة تغير كل شيء متعلق بحياته، فأمسى هو والكائن الفضائي كيانًا واحدًا لا يتجزأ.

الفيلم من بطولة الممثل البريطاني توم هاردي، والممثلة البريطانية ناعومي هاريس والممثل الأمريكي ريد سكوت، والممثلة الأمريكية ميشيل ويليامز.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم طُرح في عام 2018، ووصلت إجمالي إيراداته إلى أكثر من 850 مليون دولار.