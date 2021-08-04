"واتسآب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها تتعلق بالصور والمقاطع المصورة... فيديو

أعلن القائمون على تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" عن تفعيل ميزة جديدة طال انتظارها تتعلق بإرسال الصور والمقاطع المصورة.

فبحسب ما نشر موقع التطبيق على الإنترنت، تم تفعيل خاصية جديدة بميزة تبادل الصور والفيديوهات.

وتتمثل الميزة بخيار العرض لمرة واحدة، حيث سيراها المستلم لمرة واحدة فقط، ليتم حذفها بشكل تلقائي بعد ذلك.

وتعمل ميزة مماثلة لهذه على "إنستغرام"، ولكن يتوجب على الشخص المستلم النقر فوق زر لعرض الصورة أو مقطع الفيديو. بمجرد الإغلاق، لن يكون الفيديو أو الصورة متاحين.

ويحذر التطبيق من أن هذه الميزة لاتضمن للمستخدم عدم إمكانية حفظ الصور أو الفيديوهات في حال قام المستلم بحفظها على جهازه.

هذا وستكون هذه الميزة مفعلة على التحديث الأخير للتطبيق.