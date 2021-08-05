طبيب يحذر من آثار قاتلة للزواج المبكر... فيديو

حذر الدكتور عاطف الشيتاني، أستاذ الصحة الإنجابية، من آثار قاتلة للزواج المبكر على الفتيات خاصة اللائي لم يتجاوزن عمر الـ15 عاما.

وقال الشيتاني، في حديثه لبرنامج مذاع على فضائية "إكسترا نيوز"إن الزواج المبكر له مخاطر كبرى على الفتيات، إذ قد يودي بهم إلى الوفاة بعد الإصابة بعدة مشكلات صحية، ونزيف خاصة إذا زاد معدل الإنجاب عن طفلين.

وأوضح الشيتاني إنه كلما زاد عدد مرات الإنجاب زادت المشكلات صحية لدى الأم ولدى الأطفال تلك المكلات التي قد تصل إلى حد الوفيات.

وسلط أستاذ الصحة الإنجابية الضوء على العلاقة بين الصحة والتعليم، مشيرا إلى أهمية الوعى لدى السيدات والرجال أيضا خاصة أنه كلما ارتفعت الأمية بين السيدات زادت المشاكل الصحية لديها، ويمكن زيادة وعيهن عن طريق برنامج توعوى متكامل.

في سياق تصل، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من خطر تزايد زواج القاصرات جراء فيروس كورونا المنتشر في العالم.

وبحسب تقرير صادر عن المنظمة، فإنه من الممكن أن تحدث عشرة ملايين حالة زواج أطفال إضافية قبل نهاية هذا العقد.

واعتبر التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني أن هذا الأمر يهدد مكتسبات تحققت على مدى سنوات للحد من زواج الأطفال.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور: "لقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى مفاقمة وضع كان صعبا أصلا لملايين الفتيات. فإغلاق المدارس، والانعزال عن الأصدقاء وشبكات الدعم، وتزايد الفقر أضافت وقودا للنيران التي كان العالم يكافح أصلا لإطفائها".

وأضافت المديرة: "لكن بوسعنا القضاء على ظاهرة زواج الأطفال ويجب علينا أن نقضي عليها. ويمثل اليوم الدولي للمرأة لحظة رئيسية لنذكر أنفسنا بما ستخسره الفتيات إذا لم نتصرف بسرعة تعليمهن، وصحتهن، ومستقبلهن".