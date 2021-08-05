الخارجية الأمريكية تبحث عن زجاجة ويسكي مهداة من اليابان لبومبيو

كشفت وثيقة عن أن وزارة الخارجية الأمريكية تبحث عن زجاجة ويسكي ثمنها 5800 دولار كانت الحكومة اليابانية قد أهدتها للوزير السابق مايك بومبيو.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" إشعارا لمكتب رئيس المراسم بوزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو/ تموز، يضم الهدايا المقدمة لموظفين اتحاديين أمريكيين من حكومات أجنبية في 2019، أفاد الإشعار بأن حكومة اليابان أهدت بومبيو الويسكي في 24 يونيو/ حزيران 2019.

وأُدرجت الهدية على أن "مصيرها غير معروف"، فيما تتحرى الوزارة الأمر وفتحت تحقيقا فيه، وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين مسموح لهم بالاحتفاظ بهدايا دون 390 دولارا، وإلى أن عليهم شراء التي تزيد قيمتها عن ذلك إذا أرادوا الاحتفاظ بها.

وعلق وليام بيرك، محامي بومبيو، على الواقعة قائلا إن "السيد بومبيو لا يتذكر حصوله على زجاجة الويسكي وليس لديه أي علم بما حدث لها. وهو لا يعلم أيضا بأي تحقيق في مكان وجودها. لا فكرة لديه عن مصير زجاجة الويسكي هذه"، فيما لم ترد وزارة الخارجية على طلب لمزيد من التفاصيل.

ونقلت الصحيفة عن شخصين على دراية بالأمر، القول إن الحكومة الأمريكية لم تدفع مطلقا ثمن الزجاجة وإن وزارة الخارجية طلبت من مفتشها العام تحديد ما حدث لها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان بومبيو قد حصل على الهدية من الأساس، إذ كان متوجها للسعودية يوم 24 يونيو/ حزيران 2019، عندما قدمها المسؤولون اليابانيون لوزارة الخارجية.