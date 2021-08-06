عرض فيلا "دولتشي آند غابانا" الشهيرة للبيع بمبلغ هائل... صور

عرضت فيلا فخمة على ساحل الريفيرا الفرنسي المطل على البحر الأبيض المتوسط، كانت مملوكة سابقًا لدومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا، والمعروفة باسم فيلا "دولتشي آند غابانا"، للبيع مقابل 17 مليون يورو (20.1 مليون دولار أمريكي).

وتقع الفيلا على الامتداد الساحلي الجميل المعروف باسم ساحل الريفيرا الفرنسي، على بعد نحو خمسة أميال شمال شرق موناكو وهي مكونة من 3 طوابق و6 غرف للنوم.

وتعتبر الفيلا "بلا شك أحد أكثر العقارات جاذبية على الريفييرا"، بحسب المدير التنفيذي لشركة "Savills 'French Riviera"، للوساطة العقارية والمالية، أليكس بالكين.

وقال بالكين في تصريحات لموقع "mansionglobal": "الواضح أن هناك سحرا فريدا لهذا المكان والممتلكات التي بداخله والتي جذبت المالك الحالي، وهو ما يؤكده بالتأكيد ختم الموافقة من المالكين البارزين السابقين".

المميز في هذه الفيلا أنها بنيت من قبل مالكي أشهر العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء العالمية (دولتشي آند غابانا) "Dolce & Gabbana Dolce & Gabbana"، حيث تتضمن منصة خشبية كانت قد صنعت خصيصا لعروض الأزياء التي يصنعوها بشكل عاجل على ضيفهم.

كما أن الفيلا تطل على أحد أجمل السواحل الدافئة في العالم، وتتضمن حديقة رائعة مفتوحة ومساحات للضيافة وتناول الطعام.

واشترى المالك هذه الفيلا من خبراء الأزياء الإيطاليين في عام 2012 وقام بتجديد الأثاث مع الحفاظ على القطع الفريدة.

An oceanfront estate in Pebble Beach, California, that boasts views of Pebble Beach Golf Links and Carmel Beach hit the market Tuesday for $47.888 million, making it the highest priced listing for Monterey County.https://t.co/od9vAKuHA1 — Mansion Global (@MansionGlobal) August 5, 2021

وأسس دولتشي (62 عامًا)، وغابانا (58 عامًا)، علامتهما التجارية التي تحمل اسمهما (Dolce & Gabbana) في عام 1985، تبلغ قيمتهما مليار دولار، وفقًا لمجلة "فوربس".